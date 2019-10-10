السيسي يبحث العدوان التركي على سيادة سوريا مع الرئيس العراقي خلال اتصال هاتفي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الأربعاء، من الرئيس العراقي برهم صالح.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال التباحث، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي علي سيادة وأراضي سوريا.

وتابع "راضي"، أن هذا العدوان يمثل تطورًا خطيرًا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك علي مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار إلى أنه تم التوافق خلال الاتصال، على استمرار المشاورات الثنائية بين السيسي ونظيره العراقي لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ علي سلامة ووحدة سوريا".



