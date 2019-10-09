المرصد السوري: قتيل وجرحى في صفوف «قسد» جراء القصف التركي على مناطق شمال سوريا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض اليوم الأربعاء مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فضلا عن إصابة أكثر من 6 آخرين بجروح جراء قصف جوي من قبل طائرات تركية على منطقة مشرافا بريف رأس العين (سري كانييه) عند الشريط الحدودي مع تركيا.

وأفاد المرصد بإصابة مقاتلين من قسد جراء قصف بري من قبل القوات التركية استهدف مواقع شرق مدينة القامشلي، في حين أصيب 4 مدنيين بينهم مواطنة بجراح جراء استهداف صاروخي من قبل القوات التركية على شرق القامشلي ومحيط رأس العين.

وأشار المرصد إلى وقوع اشتباكات بين حرس الحدود التركي من طرف، وحرس معبر الدرباسية من طرف آخر وذلك عند المعبر الفاصل بين سورية وتركيا، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد قصفا تركيا متواصلا على مواقع عند الشريط الحدودي شرق الفرات، مستهدفة أماكن في كل من العزيزية والاسدية وبئر نوح وآراء ومشرافا بريف رأس العين، ومحيط سد بورزا بريف مالكية، بالإضافة لقرية سي كركا بريف مدينة القامشلي الشرقي.

وقد نوه المرصد السوري إلى استهداف قسد بقذائف الهاون لمناطق داخل الأراضي التركية، كما عمدت قسد إلى إضرام النار في الإطارات المطاطية في محاولة منها للتشويش على الطيران التركي.

وأفاد المرصد السوري بمواصلة المدفعية التركية قصفها البري على منطقة رأس العين وريفها بريف الحسكة، ومنطقة تل أبيض وريفها بريف مدينة الرقة، وذلك عند الشريط الحدودي مع تركيا، في إطار العملية العسكرية التركية التي بدأت قبل ساعة على منطقة شرق الفرات، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري تصاعد في موجة النزوح من رأس العين وريفها تخوفاً من القصف التركي جوًا وبرًا، ومن اتساع رقعة القصف، حيث حلقت طائرتان تابعتان لسلاح الجوي التركي في سماء الدرباسية على بعد نحو 50 كلم من رأس العين (سري كانييه).