 سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا تأسف لوقوع هجوم مدينة زابوريجيا الأخير - بوابة الشروق
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سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا تأسف لوقوع هجوم مدينة زابوريجيا الأخير

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 12:05 م

أعربت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا، اليوم الأحد، عن أسفها بشأن الهجوم الأخير الذي وقع في مدينة "زابوريجيا"، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وقالت زيلينسكا - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "بقتل المدنيين .. روسيا تظهر ضعفها، لا يوجد شك في ذلك"ـ مضيفة "أدى القصف الروسي إلى تدمير مبنى سكني، كما تضررت منازل خاصة .. توفي ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب نحو 50 آخرين بجروح من بينهم أطفال".

ومازالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في موقع الهجوم بالمدينة التي تبعد حوالي 125 كيلومترا عن محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

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