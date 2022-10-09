دار الكتب تحتفل بذكرى ميلاد الموسيقار بليغ حمدي

نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة نيفين موسى، ندوة مساء اليوم الأحد، في قاعة علي مبارك بدار الكتب على كورنيش النيل، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار بليغ حمدي.



أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأدارها الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب المصرية، وشارك فيها كل من الدكتورة إيناس جلال الدين الناقدة الموسيقية، ومدير الإنتاج الموسيقي بالإذاعة المصرية، والدكتورة نيفين عبدالنبي أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، والدكتورة عفاف طلبة أستاذ البيانو بمعهد الكونسرفتوار.



تناولت الندوة رحلة بليغ حمدى من ميلاده في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر 1931، لأستاذ في جامعة فؤاد الأول، مرورا بتعلمه الموسيقى واتقان العزف على العود وهو في التاسعة من العمر، والتحاقه بمدرسة شبرا الثانوية، في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبدالحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذه بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية.



والتحق بليغ بكلية الحقوق، وفي نفس الوقت التحق بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقى.



يعد بليغ حمدي من المواهب العبقرية في مجال التلحين، حيث لحن لكبار المطربين والمطربات في الوطن العربي وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم.