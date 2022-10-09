كوريا الجنوبية تسجل أقل من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية أقل من 20 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، في استمرار لانحسار موجة الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت كوريا الجنوبية 17 ألفا و654 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 61 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و970 ألفا و789 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و675 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 305 مرضى،مقارنة بـ 287 مريضا في اليوم السابق.