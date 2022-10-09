السيطرة على حريق بعقار خال من السكان في الإسكندرية

أخمدت سيارة إطفاء، تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حريقًا نشب في عقار سكني قديم خالٍ من السكان، في شارع بن عطا الله، المتفرع من شارع الزهري، بمنطقة اللبان.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، وغرفة عمليات الحي، حول نشوب حريقًا في نطاق دائرة قسم شرطة اللبان.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى العقارات المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.