قصف إسرائيلي لعدد من البلدات جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الإثنين، منطقة الضهيرة الحدودية، وبلدات مروحين والبستان والزلوطية، في جنوب لبنان.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي، وصولا إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية".



من جهتها أعلنت قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" عن "وقوع اشتباكات عند السياج الحدودي المتاخم للمنازل في بلدة الضهيرة، جنوب لبنان والعدو يستهدف المنطقة بالقذائف".



وكانت وحدات عسكرية إسرائيلية قد قصفت، أمس الأحد، بالمدفعية والدبابات بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، جنوب لبنان ردا على استهداف "حزب الله" بالقذائف والصواريخ ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية.



وينفذ الجيش اللبناني منذ 7 أكتوبر الجاري، انتشارا في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.