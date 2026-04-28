رئيس ألمانيا الأسبق: حاجة العالم إلى تركيا تفوق احتياجها إليه

قال الرئيس الألماني الأسبق كريستيان وولف، إن حاجة العالم إلى تركيا تفوق حاجتها إليه، ودعا إلى استغلال الإمكانات المتاحة بين برلين وأنقرة.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس الأعمال التركي الألماني الذي عقد في مدينة إسطنبول.

وأوضح وولف أن العديد من العوامل تصب في مصلحة تركيا، مشيرا إلى تحول سلاسل التوريد من مضيق هرمز إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن الميزة الجيوسياسية والاستراتيجية لتركيا وتركيز النشاط في موانئ البحر الأبيض المتوسط إلى جانب تكاليف العمالة المنخفضة نسبيا يدفع ألمانيا إلى الاستفادة من هذه الميزات.

وأكد أن الأزمة العالمية الحالية، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، تُمثل في الواقع فرصة، وأن تركيا ستلعب دورا عالميا بالغ الأهمية في هذا السياق.

وأضاف: "العالم بحاجة إلى تركيا أكثر مما تحتاج تركيا إلى العالم".

وذكر وولف أن بلاده تعد من أهم شركاء تركيا التجاريين وأن الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بهما البلدين ينبغي أن تستغل بشكل أفضل.

وأوضح أن صورة ألمانيا في تركيا "إيجابية للغاية"، وأن أعظم ما يملكه البلدان هو الثقة المتبادلة بينهما.

يشار أن مجلس الأعمال التركي الألماني تأسس عام 1996 بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتتمثل رؤيته الرئيسية في زيادة حجم التبادل التجاري.