مدرب الزمالك السابق يتولى قيادة منتخب ليبيا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعيين الصربي ميلوتين سيردوفيتش "ميتشو" مديراً فنياً للمنتخب الأول.

ويتولى ميتشو قيادة منتخب ليبيا بعد عدة تجارب أفريقية، أبرزها مع منتخبي أوغندا وزامبيا.

وسبق للصربي تولي تدريب الزمالك في 2019 وحقق معه لقب بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، قبل أن يخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وكذلك تعثر الفريق معه في بداية مشوار الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وبدأ ميتشو مسيرته التدريبية في عام 1994 بالدوري الصربي، فيما قاد عدة أندية أفريقية بخلاف الزمالك منها أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وسان جورج الأثيوبي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوداني، وكانت آخر تجاربه في قيادة منتخب أوغندا وهي الولاية الثانية له وكانت بين عامي 2021 و2023.