أعلن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التكتل، غداً الثلاثاء؛ لبحث الوضع في إسرائيل والمنطقة جاء ذلك خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلن بوريل أن التكتل يدين "بشكل لا لبس فيه" هجمات حركة حماس الفلسطينية ويعرب عن "تضامنه مع إسرائيل"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بوريل في رسالة على منصة "إكس": "إننا نتابع الأخبار الواردة من إسرائيل بقلق. وندين بشكل لا لبس فيه هجمات حماس. ويجب أن يتوقف هذا العنف المروع على الفور".

وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة".