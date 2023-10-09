المركزي الصيني يضخ كمية من السيولة النقدية في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني، اليوم الاثنين، 20 مليار يوان (حوالي 79ر2 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 8ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من ناحية أخرى سجل اليوان الصيني ارتفاعا أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث حدد بنك الشعب السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 1789ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 9 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.