الكرملين: ترامب أرسل لبوتين اختبارات كوفيد 19 أثناء توليه رئاسة أمريكا

أكد الكرملين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أرسل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة وأدوات اختبار لفيروس كوفيد 19 خلال جائحة كورونا، وذلك خلال توليه رئاسة أمريكا، مثلما جاء في كتاب جديد للصحفي بوب وودوورد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال اليوم الأربعاء، إنه بالفعل تم إرسال أجهزة الاختبارات، ولكن نفى ما جاء في الكتاب بشأن أن الرئيسين تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ أن ترك ترامب منصبه.

وقال بيسكوف في رد مكتوب لدى سؤاله بشأن الكتاب: "لقد أرسلنا نحن أيضا معدات في بداية الجائحة".

وأضاف: "ولكن فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية، فهذا لم يحدث".