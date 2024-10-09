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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين


نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 12:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 12:11 م

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين الفلسطينيين، وذلك حتى مساء السبت المقبل، تزامنا مع الأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، إنّ سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف، اليوم الأربعاء، في وجه المسلمين، للسماح للمستوطنات بالاحتفال بأحد أعيادهم.

وأضاف أن عملية الإغلاق يتخللها إغلاق البوابات الرئيسة للحرم، ومنع كافة موظفين الأوقاف من التواجد داخله.

وشدد على أن الاحتلال يحول جميع أحياء البلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي، والأحياء المجاورة لثكنات عسكرية، ويكثف نشر جنوده على مختلف المحاور الرئيسة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن يفسح المجال أمام مئات المستوطنين للقدوم إلى الحرم.

ووصف سلوك حكومة الاحتلال بالعنصري والمتعدي على حرية العبادة، وأداء الشعائر الدينية والصلوات للمسلمين أصحاب الحق في هذا المسجد الإسلامي الخالص.

يُشار إلى أنه خلال سبتمبر الماضي، منع الاحتلال رفع الأذان 69 وقتا في المسجد الإبراهيمي، منها 19 وقتا متتاليا لأذان الفجر، في محاولة واضحة لإنهاء الطابع الإسلامي للمسجد، وفقا لوزارة الأوقاف الدينية.

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