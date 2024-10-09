 تعليم المنيا يشارك في بطولة الجمهورية الثانية لشطرنج المدارس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعليم المنيا يشارك في بطولة الجمهورية الثانية لشطرنج المدارس

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 11:26 ص

أوضح الدكتور علي عبدالسلام، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، انطلاق بطولة الجمهورية الثانية لشطرنج المدارس على مستوى الجمهورية يوم 7 أكتوبر 2024، بنادي طنطا الرياضي.

حيث شارك طلاب تعليم المنيا في هذه البطولة، وذلك تحت إشراف الكابتن عبدالله حمدي موجه عام التربية الرياضية بالمديرية.

يأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس النواب بتعميم رياضة الشطرنج بالمدارس المصرية العام الدراسي الجديد 2024/2025، بعد نجاح بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس عام 2023، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بسيتي كلوب.

وأوضح أن المنيا يمثلها الطالب سامر سيمون عادل عياد الصف الثاني الثانوي بمدرسة الأقباط الثانوية بنين، الطالب فلوباتير عصام لويز نصيف، الصف الثاني الثانوي بمدرسة السلام الثانوية بنين.

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