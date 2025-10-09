150 قافلة دعوية تتحدث عن انتصارات أكتوبر بالدقهلية ضمن صحح مفاهيمك

نظّمت مديرية أوقاف الدقهلية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أكثر من 150 قافلة دعوية بمراكز الشباب تحت عنوان: "من دروس انتصارات أكتوبر.. قوة الإرادة سبيل التغلب على الصعاب"، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتور محمد عوض حسانين، مدير المديرية.

وأكد المشاركون في هذه القوافل أن قوة الإرادة هي سبيل التغلب على الصعاب، وأن روح أكتوبر ستظل دافعًا متجددًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وصون مقدرات الوطن، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في البذل والعطاء والعمل من أجل رفعة الوطن.

ويأتي تنظيم هذه القوافل في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تعزيز مشاركتها المجتمعية مع مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب، من خلال مبادرة "صحح مفاهيمك"، وتنفيذ استراتيجيتها الدعوية التي تركز على تصحيح المفاهيم، وغرس القيم الوطنية، وإبراز دور الشباب في نهضة الوطن وبنائه.