أبو الغيط يرحب بالتوصل إلى اتفاق حول تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام بغزة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإعلان الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، واعتبره خبراً جيداً لأهالي قطاع غزة بعد عامين من المعاناة وسفك الدماء ودمار البنية التحتية.

وقال أبو الغيط في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "أرحب بإعلان الوسطاء التوصل إلي إتفاق حول تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام.

وأضاف: "خبر جيد لأهلنا في غزة بعد عامين من سفك الدماء وحرق الأخضر واليابس".

وأردف قائلا: "الأمل يحدونا في ان تتكلل جهود الوسطاء بالنجاح لإتمام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء صفقة التبادل أو انسحاب القوات الإسرائيلية، معربا عن تطلعه إلى استمرار الجهود الحثيثة من جانب الوسطاء لكي يصمد الإتفاق ويتعزز لمصلحة الشعب الفلسطيني".

وختاما، توجه الأمين العام بشكره للوسطاء مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة علي جهودهم الخيرة.