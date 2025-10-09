عبرت اليوم الخميس، 162 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة من معبر رفح البري بشمال سيناء لتسليمها للجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح مصدر مختص، في معبر رفح البري بشمال سيناء، أن هذه الشاحنات مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، منها 80 شاحنة تابعة للأمم المتحدة، و17 شاحنة للهلال الأحمر المصري، و21 شاحنة قطرية، و30 شاحنة للمخيم المصري، و5 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار المصدر، إلى استمرار تجهيز المساعدات في المخازن اللوجستية ومناطق الانتظار في العريش ورفح لإدخالها خلال الأيام القادمة.