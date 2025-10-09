حاكم مقاطعة فولجوجراد: الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا مكثفا بالمسيرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد الروسية أندريه بوتشاروف، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات في أجواء المقاطعة.



وقال حاكم المقاطعة أندريه بوتشاروف: "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية الليلة هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على فولغوغراد".



وأضاف: "في كوتوفا، تضررت منشآت الوقود والطاقة بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة، كما اندلعت حرائق".

وأكد أن "فرق الإطفاء وصلت على الفور إلى مكان الحادث بسرعة لإخماد الحرائق".

وتواصل قوات كييف استهداف المنشآت المدنية في مختلف المناطق الروسية بالمسيرات بشكل يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور، ويواصل تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن وحداتها دمرت ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة بضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر" قرب مقاطعة خيرسون.