رئيس وزراء بريطانيا يقود مساعي لتقليص الإجراءات الروتينية الخاصة بالحانات

يقود رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مساعي عاجلة لتقليص حجم "الإجراءات الروتينية" التي يعتقد أنها تزيد من التعقيد على الحانات فيما يخص استضافة حفلات الموسيقى الحية، وأماكن بيع الطعام المؤقتة.

وأكد ستارمر أن الحانات تمثل "القلب النابض" للمجتمعات في المملكة المتحدة، وذلك بعدما أطلقت الحكومة مسحا مفاجئا استمر أربعة أسابيع وشمل ملاك العقارات والزبائن والجيران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس.

ومن المفهوم أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى التخلص من قواعد الترخيص القديمة، في ظل مخاوف من إغلاق بعض الأماكن التاريخية بسبب ورود شكاوى من الضوضاء، أو مخاوف تتعلق بالإعلانات.

وقال ستارمر إن "هذه المراجعة تهدف إلى تقليل حجم الروتين، وتعزيز إقبال الزبائن، وتسهيل استضافة الأماكن للفعاليات التي تعمل على جمع الأفراد".