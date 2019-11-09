وزير الداخلية اليمني يطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية بالجاهزية على الأمن والاستقرار

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري اليوم السبت، بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة، للاطلاع على أوضاع واحتياجات المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنه في الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر ووكلاء المحافظة صالح عليان وحسين المسعدي وزين العابدين خودم، ومدير شرطة المهرة العميد مفتي صمودة، وقائد محور الغيضة واللواء 123 مشاة اللواء الركن عبدالله منصور ، وقائد اللواء 137 مشاة العميد محمد محمد القاضي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، استمع نائب رئيس الوزراء من قادة الوحدات العسكرية والأمنية الى سير العمل والصعوبات والاحتياجات الملحة للارتقاء بالعمل ورفع الجاهزية واليقظة.

وأشاد وزير الداخلية اليمنية بجهود القوات العسكرية والأمنية بالمهرة رغم الانقلاب والحرب وشحة الإمكانيات..مثمناً جهود السلطة المحلية وقيامها بدورها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد الميسري أهمية التنسيق الإيجابي مع المملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية ممارسة كل الجهات لصلاحياتها وفقا للقانون والدستور، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون لتقوية أداء مؤسسات الدولة لتأدية واجبها وضرورة تلافي بعض الاشكاليات.

وشدد على أهمية تظافر الجهود والتعاون المجتمعي مع السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية والعسكرية للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار، مشيداً بتكاتف أبناء المهرة ووقوفهم إلى جانب الشرعية ومؤسسات الدولة.

وحث وزير الداخلية قادة الأجهزة العسكرية والأمنية إلى رفع الجاهزية واليقظة الأمنية ومعالجة كافة الإشكاليات والصعوبات، مؤكداً على أهمية ممارسة المؤسسة العسكرية والأمنية كافة صلاحياتها ومهامها من اجل استباب الامن والاستقرار.