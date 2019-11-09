 رئيس الصين يأسف لسقوط ضحايا في الانهيار الأرضي بالكاميرون - بوابة الشروق
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رئيس الصين يأسف لسقوط ضحايا في الانهيار الأرضي بالكاميرون

شي جين بينج
شي جين بينج
أ ش أ
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 1:17 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 1:17 م

أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم السبت عن حزنه وأسفه للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الانهيار الأرضي المدمر الذي وقع في الكاميرون، وتعازيه لعائلات الضحايا والمصابين.

وقال بينج - في برقية تعزية أرسلها إلى نظيره الكاميروني "بول بيا" في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في المنطقة الغربية بالكاميرون- إنه شعر بالصدمة بالكارثة التي أسفرت عن سقوط ضحايا كثيرين.

وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في وقوع انهيار أرضي في 28 أكتوبر الماضي بمدينة "بافوسام" في المنطقة الغربية بالكاميرون، حيث تأكد وفاة أكثر من 40 شخصا ولا يزال العديد من الأشخاص في تعداد المفقودين.


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