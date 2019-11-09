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ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية أنه تم العثور على رجل وزوجته وطفليهما في شقتهما في مدينة انطاليا التركية المطلة عل البحر المتوسط، فيما تشتبه الشرطة أنه حادث انتحار.

وعثرت الشرطة صباح اليوم السبت على الزوج الذي يُدعى سليم شيمشيك وزوجته سلطان وابنتهما، /9 سنوات/ وابنهما/5 سنوات/، بعد ان انقطعت أخبارهما عن أقاربهما الليلة الماضية.

وترك الأب مذكرة توضح أن لديه مشكلات مالية.

وكتب سليم شيمشيك في مذكرته "اعتذر للجميع، لكن لم يكن لدينا شئ للقيام به. انتحرنا" مضيفا أنه لم يكن لديه عمل منذ تسعة أشهر، حسب قناة "إن.تي.في" التلفزيونية.

وأضافت القناة أن الشرطة تشتبه في تسمم بالسيانيد وقامت بإخلاء المبنى وطوقت الشارع.

وقالت وسائل إعلام تركية أن شيمشيك وهو مبرمج كمبيوتر سابق لم يدفع الإيجار لمدة تسعة أشهر.

ووفاة الأربعة هي الحادث الثاني من نوعه بسبب مشكلات مالية في تركيا، خلال أسبوع.

وكان قد عُثر على جثث شقيقتين وشقيقين أمس الأول الأربعاء في شقتهما في اسطنبول بعدما يشتبه أنه تسمم بالسيانيد.

وتردد أن الأشقاء كانوا يعانون من مشكلات مالية.