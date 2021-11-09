أعلنت الجزائر تمديد قرارها الخاص برفع إجراءات الحجر المنزلي والصادر في 18 أكتوبر الماضي لمدة 21 يوما ابتداء من غد الأربعاء.

وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن انخفاض حالات الإصابة بالفيروس في خلال هذه المرحلة، لا يعني أن الخطر قد انتهى تماما، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المناطق في العالم بداية موجة جديدة للجائحة، وأوصت المواطنين "بتوخي الحذر والتحلّي بأقصى درجات اليقظة".

ودعت إلى "تجنب التراخي ومواصلة التقيد بصرامة بتدابير الوقاية، لاسيما ارتداء الكمامة إجباريا، والامتثال لقواعد النظافة إلى جانب التطبيق الصارم لـمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية الجزائرية لمتابعة تطور جائحة فيروس (كورونا) والمخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية".

وقررت السلطات العمومية عدم السماح بدخول المنشآت الرياضية إلا عقب تقديم شهادة التلقيح كشرط للدخول .

وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها إلى مواطنيها بالمشاركة بكثافة في حملات التلقيح المتواصلة عبر أراضيها ، وذلك بهدف الوقاية من خطورة آثار هذه الجائحة، على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.