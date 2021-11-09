بوريس جونسون يفقد تقدمه في استطلاع جديد للرأي

فقد حزب المحافظين تقدمهم على حزب العمال حيث انخفض تصنيف رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أدنى مستوياته.

وكان استطلاع للرأي أجراه مركز "إبسوس موري" لصحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية كشف عن حصول حزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون على 35 في المائة، بانخفاض أربع نقاط عن سبتمبر، بينما حصل حزب العمال المنافس على 36 في المائة دون تغيير، والخضر تقدموا من خمس نقاط إلى 11 في المائة، والديمقراطيون الأحرار دون تغيير عند 9 في المائة.

وبحسب الصحيفة هذه هي أول مرة منذ أن حصل جونسون على منصبه كرئيس للوزراء، لا يوافق غالبية البالغين في بريطانيا على أن لديه ما يلزم ليكون رئيس وزراء جيدا، ومع ذلك، على الرغم من النتائج القاتمة لرئيس الوزراء، لا يبدو أن رئيس حزب العمال كير ستارمر قد حقق أي تقدم كبير في كسب الناخبين.

ويُظهر الاستطلاع أيضًا قلقًا متزايدًا بشأن تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19 وربما تأثرت به قمة كوب26 التي رفعت الوعي بقضايا تغير المناخ، حيث حقق حزب الخضر ما يُعتقد أنه أفضل نتيجة لهم على الإطلاق.

وتشمل النتائج أيضاً عدم موافقة 55 في المائة من البالغين على أن جونسون لديه ما يلزم ليكون رئيس وزراء جيدًا، بينما قال 34 في المائة إنه يقوم بمهام منصبه، مما يمنحه درجة صافية قدرها -21 وهو انخفاض، وأدنى درجة منذ يونيو 2019.

ولا يعتقد 41 في المائة أن منافسه كير ستارمر لديه ما يلزم ليكون رئيس وزراء جيدًا، مع اعتقاد 25 في المائة أنه سيكون رئيس وزراء جيد ، بصافي -16، ارتفاعًا من -24 في يونيو.

ويقول 61 في المائة من الأشخاص إنهم غير راضين عن جونسون، بينما 34 % راضين عن أدائه، مما يعطي درجة صافية قدرها -27، وهو انخفاض كبير من -12 في سبتمبر.

وبالنسبة لأداء الحكومة ككل كانت النتيجة أسوأ، حيث هناك 62٪ غير راضين، و 29٪ راضون، وهي درجة صافية قدرها -33، مقارنة بـ -16 في سبتمبر، وهي الأسوأ منذ أكتوبر الماضي.