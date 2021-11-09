 مصادر بالأنفاق: إلغاء مخطط المترو الخامس لعدم جدواه الاقتصادية - بوابة الشروق
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مصادر بالأنفاق: إلغاء مخطط المترو الخامس لعدم جدواه الاقتصادية

أحمد سعداوي:
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:56 م

كشفت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، عن إلغاء مخطط تنفيذ الخط الخامس لمترو الأنفاق "مدينة نصر – الساحل" مرورًا بمناطق هليوبوليس والسواح والخلفاوي، لعدم تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة منه.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"الشروق"، إن الهيئة كانت تلقت عروضا من شركات كورية وصينية وإيطالية لتنفيذ دراسات هذا الخط، لكن أسبابًا عدة دفعت الهيئة للتراجع عن تنفيذ المخطط؛ بينها مرور عدد من المحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة منها محوري شنزو أبي "الوفاء والأمل" وجوزيف تيتو، وتوافر العديد من وسائل المواصلات.
وأشارت المصادر، إلى أن مخطط تنفيذ الخط الخامس للمترو بطول 24 كيلومترًا بعدد 17 محطة كان من المقرر أن يحقق الربط بين شبكة خطوط المترو ويتقاطع مع الخط السادس "الخصوص – المعادي الجديدة" المقرر بدء تنفيذه منتصف العام المقبل بعدد 23 محطة بتكلفة تقديرية 62.4 مليار جنيه.
وتابعت: من أهم شروط إنشاء خط مترو جديد أن تكون هناك كثافة سكانية تسمح له بنقل 80 ألف راكب في الساعة الواحدة في الاتجاه الواحد، وهذا الشرط لم يتحقق في الخط الخامس.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تركز جهودها هذه الفترة على تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي الخفيف والسريع وكذلك المونوريل إلى جانب إنهاء إجراءات تنفيذ خطي المترو الرابع والسادس.


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