من المقرر أن يقوم وفد بارز من حركة طالبان برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، بزيارة إسلام آباد، غدا الأربعاء، في الوقت الذي تستعد فيه الهند لاستضافة اجتماع بشأن أفغانستان مع أطراف إقليمية فاعلة.

وقالت وزارة خارجية طالبان، إن متقي سيناقش مجموعة من القضايا أثناء زيارته، تتنوع ما بين الاقتصاد وشؤون اللاجئين وتعزيز العبور عبر الحدود الباكستانية الأفغانية.

وتعد الزيارة هي الاولى التي يقوم بها متقى إلى إسلام آباد بعد أن سيطرت طالبان على أفغانستان فى أغسطس الماضي.

وتتزامن زيارته مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى بشأن أفغانستان في نيودلهي، حيث سيجتمع ممثلو دول المنطقة وروسيا.

وقد رفضت باكستان حضور الحوار المنعقد في دلهي بشأن الأمن ​​الإقليمي المتعلق بأفغانستان.

وقال متحدث باسم حكومة طالبان يدعى إنعام الله حبيبي سمنجاني، اليوم الثلاثاء، إن قضايا الأمن والتنمية الاقتصادية في أفغانستان تأتي لصالح الدول المجاورة لها، في تلميح إلى الهند.