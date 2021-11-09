ضبط موظف سابق لاتهامه بالنصب على المواطنين في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على موظف سابق بأحد أحياء الجيزة، لاتهامه بالنصب على مواطن بحجة تمكينه من إنهاء إجراءات التصالح على عقار ملك المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من مواطن مقيم بمحافظة الجيزة يفيد باستيلاء شخص منه على مبلغ مالي نظير إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بالعقار محل سكنه، وتوفير 2 مدفن له، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم "موظف سابق بأحد الأحياء بالجيزة" وتم فصله من الخدمة، "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.