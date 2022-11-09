التحريات في وفاة وكيل اللاعبين بالدقي: كان يمر بأزمة نفسية

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة وكيل اللاعبين، الكابتن حازم الحديدي بمنور العقار محل سكنه بمنطقة الدقي، إلى أن المتوفي يقيم مع ابنته بعد انفصاله عن زوجته، داخل شقته بالطابق العاشر.

وأضافت التحريات، أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وعلى إثرها أقدم على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من نافذة الشقة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكشف تقرير الصفة التشريحية للجثة أن الوفاة نتيجة كسر بالقدمين والقفص الصدري ونزيف داخلي وتهتك بالأعضاء الداخلية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شخص سقط من علو بشارع محيي الدين أبو العز بمنطقة الدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة وكيل اللاعبين حازم الحديدي، يبلغ من العمر 55 عاما، يرتدي ملابسه كاملة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يقيم مع ابنته بعد انفصاله عن زوجته، وأنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.