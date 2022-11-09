الخارجية الروسية تطرد موظفا بسفارة مولدوفا في موسكو

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفير مولدوفا في موسكو ليليان داري، إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، حيث تم تسليمه مذكرة تعلن أن موظفًا في سفارة مولدوفا شخصًا غير مرغوب فيه.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الخارجية: "تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مولدوفا لدى الاتحاد الروسي ليليان داري إلى وزارة الخارجية الروسية حيث تم تسليمه مذكرة الوزارة بشأن إعلان موظف في سفارة مولدوفا في موسكو شخصًا غير مرغوب فيه".

وجاء في بيان الوزارة: "هذا الإجراء جاء ردًا على القرار الذي اتخذه الجانب المولدوفي في الأول من نوفمبر والذي لا أساس له على الإطلاق بإعلان أحد موظفي السفارة الروسية في مولدوفا شخصًا غير مرغوب فيه".

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار طرد موظف في البعثة الدبلوماسية الروسية في كيشيناو أصبح تأكيدًا آخر على المسار الحالي لمولدوفا نحو إنهاء التعاون الثنائي.