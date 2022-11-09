إغلاق مراكز الاقتراع في ولايتي إنديانا وكنتاكي

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أعلنت ولايتي إنديانا وكنتاكي الأمريكيتين، غلق مراكز الاقتراع، في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن معرفة النتيجة النهائية للاقتراع قد تستغرق وقتا أطول من المعتاد خاصة في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.

وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري خمس ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

وأظهر استطلاع للرأي، أن التضخم والإجهاض كانا من أهم القضايا التي يهتم بها الناخب الأمريكي، حيث أظهر أن 3 من أصل 10 يعتبرون تلك القضايا هي شاغلهم الأكبر.