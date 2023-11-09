شهداء وجرحى مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

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قصف الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء/الخميس مواقع مختلفة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "مدفعية الاحتلال بتعزيز من الطائرات الحربية، أطلقت عدة قذائف مدفعية وصاروخية على المنطقة الشرقية من خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين".

وأضافت أن "آلة الحرب الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة بنى سهيلا شرق خان يونس، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات".

وفي غزة، قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مخبزا في حي الشجاعية شرقا، كما تواصل قصف عدة مناطق شمال بيت لاهيا بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مخيم الشاطئ، بحسب وفا.

كما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها بالقذائف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف من الزوراق في غرب غزة.

وقالت الوكالة إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات معظمهم من الأطفال في قصف على حي الصبرة شرق مدينة غزة.