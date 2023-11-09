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وكيل أمين الأمم المتحدة: الأولوية لوقف إطلاق النار في غزة

د ب أ
د ب أ
هديل هلال
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 12:24 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 12:24 م

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمة بمؤتمر باريس الإنساني المخصص لمناقشة محاولة توصيل المساعدات إلى غزة، صباح الخميس، أن «الوضع مأساوي ومروع في القطاع المحاصر».

ونوه أن «العنف ضد الفلسطينيين بلغ مستويات غير مسبوقة»، محذرًا من بوادر التصعيد للحرب القائمة في غزة واتساع رقعتها في المنطقة.

وذكر أن «بوادر التصعيد واضحة في تبادل الرشقات الصاروخية بين حزب الله وإسرائيل، وإطلاق الرشقات من اليمن، والاحتجاجات العارمة في كل أنحاء العالم».

ولفت إلى «زيادة المشاعر المناهضة للإسلام والسامية»، معقبًا: «الحرب فيروس يرغب في الانتشار والصراع الحالي حريق قد يتسع في المنطقة».

وتستضيف فرنسا الخميس، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون «مؤتمرا إنسانيا» لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، وهو أمر أصبح شبه مستحيل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.


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