مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إنقاذ غزة قبل مناقشة مستقبلها

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه يجب إنقاذ قطاع غزة قبل مناقشة مستقبله.

وأضاف نيبينزيا: "هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة ما سيحدث في غزة وكيف سيتم حكم غزة، الآن هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار والحفاظ على حياة المدنيين الذين يقتلون على نطاق واسع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس»الروسية.

وتابع الدبلوماسي الروسي "نحن لسنا في الإطار الزمني الذي نناقش فيه مستقبل غزة، علينا أن ننقذ حاضرها"، جاء ذلك ردًا على اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن تتولى السلطة الفلسطينية حكم الضفة الغربية وغزة عندما ينتهي الصراع.

ولم يوضح تفاصيل عملية المفاوضات حول قرار الشرق الأوسط الذي يقوم الآن بصياغته الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ومتى يمكن طرحه للتصويت.

وقال نيبينزيا: "هناك شيء ما يحدث خلف الكواليس، لكن ليس لدي أي شيء أقدمه بعد".