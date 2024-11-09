ارتفاع حصيلة قتلى تفجير محطة قطارات في باكستان إلى 26

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ذكر مسؤولون اليوم السبت أن حصيلة قتلى تفجير انتحاري بمحطة قطارات كويتا في جنوب غرب باكستان ارتفعت إلى 26 شخصا.

وأسفر التفجير، الذي وقع في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بالوشيستان الأكثر اضطرابا في البلاد عن إصابة أكثر من 60 آخرين. ومن المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى ، والعديد منهم في حالة حرجة.

وقال وسيم بايج، أحد المتحدثين باسم إدارة الصحة في إقليم بالوشيستان "ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الانفجار القوي إلى 26 شخصا".

وقال حمزة شفقت، أحد المسؤولين الحكوميين البارزين من كويتا لوسائل الإعلام "كان هجوما انتحاريا استهدف وكالات إنفاذ القانون".

وأضاف أنه تم تعليق تشغيل القطارات من محطة السكك الحديدية، التي ضربها الانفجار، في الوقت الحالي.

وأعلنت المستشفيات بالمدينة حالة الطوارئ، حيث يتلقى المصابون العلاج. وناشد شفقت أيضا المواطنين بالتبرع بالدم للجرحى.