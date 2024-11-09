نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بوزارة الداخلية حفل ختام الدورة التدريبية الثالثة للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى المقرر عقده خلال عامى "2024-2025م" لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر مركز بحوث الشرطة وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمنى الذى سبق توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية حيث شارك بتلك الدورة التدريبية كوادر أمنية أفريقية يمثلون 17 دولة أفريقية خلال الفترة من 12/10 حتى 7/11/2024م.

تمت كل الفعاليات التدريبية بالدورات تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً، و محاضرين إيطاليين وأعضاء المنظمات الدولية، ويتناول برنامج الدورة التدريبية المُشار إليها عدة محاور وهى (الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والإقليمى، آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، محاور التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان، الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبحرية، التقنيات المستخدمة فى الكشف عن الوثائق المزورة).

يأتى التعاون الأمنى المصرى الإيطالى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية. ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كل الكيانات الأمنية للدول الصديقة وتطوير برامج التدريب بهدف تعزيز قدرات مكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود فى ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات.

وفى إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى لكل الكوادر الأمنية والدولية لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.