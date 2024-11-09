إيران تحذر من خطر توسع الحرب إلى خارج منطقة الشرق الأوسط

حذرت إيران، من خطر توسع الحرب إلى خارج منطقة الشرق الأوسط، منوهة أن «انعدام الأمن وعدم الاستقرار قد ينتقل إلى مناطق أخرى وحتى إلى مناطق بعيدة».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مراسم الذكرى الأربعين لاغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقال إن «الكيان الصهيوني من خلال استمراره في سياساته العدوانية وانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي، لم يعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر فحسب، بل خلق أيضا تحديا خطيرا للنظام الدولي».

وأشار إلى أن «الهجمات الوحشية على المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، والحصار الاقتصادي، هي أمثلة على تصرفات هذا الكيان، والتي يجب اعتبارها جميعًا جرائم حرب»، مؤكدًا أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والحقوق الثابتة».

وشدد على أن «الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، يجب أن تفي بواجباتها في صون السلام والأمن الدوليين، من خلال اعتماد نهج محايد وقائم على العدالة».

وأعرب عن أسفه لأن «المجتمع الدولي لم يتمكن من وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة، وكأنه لا يشاهد ممارسات الصهاينة التي تؤدي لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها».