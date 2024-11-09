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تمكنت فرق الدفاع المدني في لبنان، من السيطرة على حريق شارع الحمرا وسط بيروت، الذي اندلع صباح اليوم السبت، بسبب احتراق مولد كهرباء.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته فضائية «LBC اللبنانية»، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، عشرات السيارات المتفحمة؛ نتيجة اندلاع النيران بها.

من جهته، تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق المندلع.

وأعطى الوزير التوجيهات اللازمة للإسراع في إخماد النيران، وإبعاد خطر تمددها إلى باقي السيارات والأبنية المجاورة.

كما أجرى مولوي، اتصالا بمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، طالبًا مؤازرة فوج إطفاء بيروت في عملية الإخماد، ومساعدة المواطنين العالقين في الأبنية المجاورة وإخراجهم في أسرع وقت.