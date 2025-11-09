لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القضايا الثنائية قائم، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة.

وقال لافروف إن "هناك العديد من العوامل المزعجة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي ورثناها من الإدارة الأمريكية السابقة. سيستغرق الأمر وقتا طويلا لتصحيح هذه الفوضى"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "مع وصول الإدارة الجديدة، لمسنا رغبة في استئناف الحوار. هذا يحدث بالفعل، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها".

وأشار لافروف إلى عقد جولتين من المشاورات في الربيع، وتم التوصل خلالهما إلى عدد من الاتفاقيات لتحسين الظروف المعيشية للبعثات الدبلوماسية.

وتابع لافروف "من جانبنا، في إطار هذا الحوار، نعتبر أنه من المهم ألا نقتصر على مشاكل البعثات الدبلوماسية فقط. من المهم الانتقال إلى معالجة قضايا مثل إنشاء خدمة جوية مباشرة وإعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية التي استولى عليها (الرئيس الأمريكي الأسبق) باراك أوباما بشكل غير قانوني في ديسمبر 2016، قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب دونالد ترامب لأول مرة".