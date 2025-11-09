الأهلي والزمالك وجها لوجه على لقب كأس السوبر المصري بالإمارات

تترقب الجماهير المصرية في الخامسة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، مواجهة نارية تجمع الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بعد أن حسم الفريقان تأهلهما رسميا إلى المباراة الختامية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بالفوز على سيراميكا بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية في نصف نهائي السوبر المصري، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز عبى بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وأقيمت النسخة الحالية بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا حيث يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري والزمالك حامل لقب كأس مصر فيما نال سيراميكا كليوباترا بطاقة المشاركة كبطل لكأس الرابطة وحصل بيراميدز على دعوة خاصة (البطاقة الذهبية).

وبمشاركة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر حصل كل فريق على 50 ألف دولار أمريكي، ويحصل بطل كأس السوبر المصري على مكافأة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار أمريكي.

وحال تتويج الأهلي أو الزمالك باللقب فإنه سيحصل على 350 ألف دولار كمكسب مالي بعد البطولة بينما يحصل الخاسر على 250 ألف دولار كإجمالي ما سيتقاضاه.

ويدخل الفريقان المباراة مع وجود عدة إصابات، ما بين من تأكد غيابهما، أو الذين لا يزال موقفهما معلقًا، وسيتم حسمه قبل المباراة.

وتأكد غياب 5 لاعبين عن الأهلي والزمالك في مباراة القمة بسبب الإصابات المختلفة، وفي المقابل هناك 5 لاعبين مشاركتهم ما زالت محل شك، في الفريقين.

وتشمل قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك، حسين الشحات وأشرف داري، بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك بشأن لحاق إمام عاشور ومحمد شريف والسلوفيني جراديشار، ويحسم القرار حسب الحالة الفنية ومدى التخلص من الإصابة.

على الجانب الآخر، تضم قائمة غيابات الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة الثلاثي «نبيل عماد دونجا لاعب الوسط للإيقاف، وناصر منسي لأسباب فنية، والبرازيلي خوان بيزيرا للإصابة»، فيما تحوم الشكوك بشأن لحاق محمد صبحي وعدي الدباغ بالمواجهة بسبب المعاناة من الإصابة.

يدخل الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي المباراة بحثًا عن أول لقب له مع الأهلي، في اختبارٍ حقيقي لقدراته الفنية أمام الزمالك، الذي يعد دائمًا خصمًا لا يستهان به في مثل هذه النهائيات. وفي المقابل، يجد المدير الفني للزمالك، أحمد عبد الرؤوف، نفسه في مهمة إثبات الذات أمام جماهير فريقه، بعد أن تولى القيادة مؤخرًا، ويسعى لتقديم أداء يليق بتطلعات جمهور الأبيض ويعيد للفريق كبرياءه في المواجهات الكبرى.

وتاريخيا، التقى الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري 9 مرات، حسم الأهلي اللقب في 6 منها، بينما فاز الفريق الأبيض 3 مرات.