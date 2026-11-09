وزير الشباب ومحافظ قنا يتفقدان الصالة المغطاة ويتابعان مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، الصالة الرياضية المغطاة بالمحافظة، ضمن جولة ميدانية للوقوف على أوضاع عدد من المنشآت الشبابية والرياضية.

واستعرض الوزير والمحافظ خلال الجولة مشروعات قطاع الرياضة، ومراحل تنفيذ مشروع "الموهبة والبطل الأوليمبي" في ألعاب القوى والمصارعة وتنس الطاولة.

كما اطلعا على نتائج اختبارات التايكوندو وكرة السلة التي أُجريت الأسبوع الماضي، تمهيدًا لضمهما إلى المشروع.

وأكد الوزير ضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الرياضية والتأكد من جاهزيتها وما تتوافر عليه من إمكانات، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية بالمحافظة، ويهيئ بيئة ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة، إلى جانب متابعة المشروعات الجارية وتحقيق مستهدفاتها وفق الخطط الموضوعة.

وأشار إلى أن المشروع يعد من الركائز الأساسية لاكتشاف المواهب ورعايتها، من خلال التوسع في قاعدة الألعاب المشاركة، وانتقاء العناصر المتميزة وفق اختبارات ومعايير فنية متخصصة، بما يتيح بناء قاعدة من اللاعبين الموهوبين وتأهيلهم للمنافسة في البطولات المختلفة، وتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلا.

واتفق الوزير والمحافظ على تنسيق الجهود للتوسع في مشروعات اكتشاف المواهب الرياضية بقنا، وتوفير بيئة مناسبة تمكّن الأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وبلوغ مستويات متقدمة من المنافسة، بما يدعم جهود الدولة في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الرياضية.