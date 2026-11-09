مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر «تطوير المكتبات ودورها في التنوير والحوار الثقافي» بمشاركة هيئات دولية

تنظم مكتبة الإسكندرية، يومي 10 و11 نوفمبر 2026، النسخة الأولى من مؤتمر «تطوير المكتبات ودورها في التنوير والحوار الثقافي»، بمشاركة ممثلي عدد من الهيئات المهنية الوطنية والإقليمية والدولية، والمتخصصين في مجالات المكتبات والمعلومات والتكنولوجيا والنشر.

ووفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، يشهد المؤتمر مشاركة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، ومنظمة اليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والاتحاد الإفريقي للمكتبات ومؤسسات المعلومات، والجمعية العربية لإدارة المعرفة، إلى جانب المتخصصين وطلاب المكتبات والمعلومات.

ويناقش المؤتمر دور المكتبات في بناء مجتمع المعرفة وتعزيز التنوير والحوار الحضاري، في ضوء رؤية مصر 2030، والتوجهات الدولية نحو إتاحة المعلومات للجميع، وتوظيف التقنيات الحديثة، ودعم التنمية المستدامة.

ويستهدف المؤتمر تبادل الخبرات بين المتخصصين، وفتح نقاش علمي حول أحدث اتجاهات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإبراز دور المكتبات باعتبارها مراكز للتواصل الثقافي والمعرفي، ومؤسسات تعليمية وثقافية واستراتيجية تسهم في بناء مجتمع المعرفة.

ويصاحب الفعاليات معرض لقادة صناعة النشر العالمي ومزودي تكنولوجيا المعلومات، لاستعراض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة من خلال عروض تفاعلية ومسابقات، بالإضافة إلى تنظيم أمسية ثقافية للتعريف بالثقافة المصرية العريقة أمام الوفود والضيوف الدوليين.