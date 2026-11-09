أكد أحمد حسام ميدو أهمية الأندية الشعبية والجماهيرية في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن نادي الاتحاد السكندري يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، تعكس مكانة مدينة الإسكندرية التي قدمت العديد من الأساطير للكرة المصرية على مدار تاريخها.

وقال ميدو، خلال برنامجه «أوضة اللبس»، إن الاتحاد السكندري من الأندية العريقة في مصر، ليس على مستوى كرة القدم فقط، وإنما يمتد تاريخه إلى كرة السلة أيضًا، مشددًا على أن الأندية الجماهيرية تمثل جزءًا أساسيًا من هوية الكرة المصرية.

وأضاف: «الدوري المصري ملوش طعم من غير الأندية الشعبية والجماهيرية»، موضحًا أن القيمة التسويقية للمسابقة بدأت تتراجع في ظل قلة عدد الأندية الشعبية المشاركة في الدوري.

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى اهتمام الدولة بمساندة الأندية الجماهيرية خلال الفترة الحالية، مطالبًا جماهير الاتحاد السكندري بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء بعض الصفحات التي تسعى لإثارة الجدل لتحقيق أغراض معينة.