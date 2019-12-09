 الأردن يستضيف مؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يستضيف مؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 11:19 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 11:19 ص

 

تنطلق في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس المقبل، أعمال الدورة الثانية عشر للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي لعام 2019.

ويركز المؤتمر بحسب بيان وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني بثته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" على دعم صمود المقدسيين في مدينة القدس الشريف، وحماية المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

كما يتناول المؤتمر الذي تنطلق أعماله بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، واقع القدس وأهلها والحرم المقدسي في ظل الاحتلال والتحديات التي تواجههم. ويختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات متعلقة بالقضايا التي تناولها.


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