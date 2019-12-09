أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بالنرويجي إرلينج هالاند موهبة فريق سالزبورج النمساوي، وذلك قبيل مواجهة الفريقين في المباراة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" هالاند يبلغ من العمر 19 عاما، إنه لاعبا استثنائيا، وسنحاول أن نجعله لا يحصل على الكثير من الكرات أمامنا".

وأضاف:" إنه موهبة كبيرة حقاً ذات مستقبل رائع، وإنه ليس فقط اللاعب الرائع بفريق سالزبورج فهناك لاعب من اليابان وآخر من كوريا الجنوبية إنه فريق جيد".

وأتم:" يجب علينا أن نثبت أننا نستحق المضي قدمًا، وقلت ذلك من قبل إذا كان سالزبورج يهزمنا، فإنهم يستحقون الذهاب إلى مراحل خروج المغلوب".

ويحتاج ليفربول لنقطة واحدة ليتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد ليفربول في الصدارة وبرصيده 10 نقاط، بينما يتواجد نابولي في المركز الثاني وبرصيده 9 نقاط، أما سالزبورج فيأتي في المركز الثالث وبرصيده 7 نقاط.