مجلس السيادة الإنتقالي السوداني يتلقى تنويرا عن الأوضاع الأمنية بإقليم دارفور

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تلقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الدكتور الهادي إدريس تنويراً مفصلاً عن الأوضاع الأمنية بإقليم دارفور وحجم التحديات التي تواجه الإقليم ومقترحات التعامل معها، مشدّداً على ضرورة فرض هيبة الدولة وحكم القانون وحماية المدنيين وتقديم المتفلتين للعدالة.

وأطلع خلال لقائه بالقصر الجمهوري، اليوم، حاكم إقليم دارفور المٌكلف الدكتور محمد عيسى، على نتائج زياراته لولايات دارفور الخمسة والتى استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكداً حرص مؤسسات الفترة الإنتقالية على استتباب الأمن والاستقرار بإقليم دارفور.

وأضاف أن هناك خطة محكمة تم إقرارها لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم، تنفذها قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة، تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح والشرطة.