الكاف يستعجل الأهلي والرجاء لإرسال قائمة اللاعبين بالسوبر الإفريقي

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس، من الأهلي والرجاء المغربي، إرسال قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة السوبر الإفريقي.

وأعلن الكاف أمس الأربعاء، بشكل رسمي عن موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء، والذي جاء يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت الصحف المغربية اليوم الخميس، خبرًا يفيد بطلب الكاف من الأهلي والرجاء إرسال قوائم اللاعبين، غدًا الجمعة الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلى مباراة كأس السوبر الإفريقى موسم 2021، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، في المقابل توج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية.



