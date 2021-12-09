مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 جراء غرق مركب في إدكو بالبحر المتوسط

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وفرق الإنقاذ، البحث عن ناجين من الأشخاص الذين كانوا على متن المركب التجاري الذي غرق صباح اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحر الأبيض المتوسط بالقرب من سواحل مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وحفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة، إدكو يفيد بورود إخطار يفيد بغرق مركب تجاري خرجت من محافظة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، بسبب ارتفاع الأمواج لسوء الأحوال الجوية، والأمطار، حيث اختل توازنها أمام معدية إدكو بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وانتقلت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة وفرق الإنقاذ النهرى وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص الأولى.

تبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة ١١ آخرين وتم انتشالهم من المياه، والدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام برشيد وحفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعمل غرفة عمليات لمتابعة الحادث، وتم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات مركزى إدكو ورشيد، وذلك للتعامل مع الحادث.

وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومباشرة التحقيقات.