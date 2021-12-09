الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر على فرض رسوم على خدمات التجوال لعقد آخر

توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لاتفاق في بروكسل اليوم الخميس بشأن قواعد التجوال الجديدة، وفي ظل هذا الاتفاق لن يضطر مستخدمو الهواتف النقالة لدفع رسوم تجوال داخل التكتل لعشر سنوات أخرى.

وقال مفوض شؤون السوق الداخلية الأوروبية تيري بريتون "السفر إلى الخارج بدون الحاجة للقلق بشأن فواتير الهاتف جزء لا يتجزأ من تجربة السوق الأوروبية الموحدة لكل الأوروبيين".

وبهذا الاتفاق تمتد سياسة المستهلك الشهيرة حتى 2032،وألغى الاتحاد الأوروبي أول مرة رسوم التجوال عندما أبرم اتفاقا مماثلا في يونيو 2017.

وكان التكتل يضع حدا تدريجيا على رسوم التجوال منذ 2007، على أساس أنه يجب ألا يتم فرض مزيد من الرسوم على مواطني الاتحاد الأوروبي لاستخدام هواتفهم في أي مكان داخل السوق الموحدة.





