اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتي انطلقت في الأول من ديسمبر الجاري، وتستمر عروض أفلامها حتى مساء غدا السبت.

بدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية ريا أبي راشد ومقدم البودكاست محمد إسلام، بتكريم الممثل والمخرج السينمائي الصيني جاكي شان، حيث منحه المهرجان جائزة اليُسر الفخرية الذهبية، تقديراً لمساهمته في صناعة السينما، لينضم بذلك إلى المكرمين في الدورة الثانية وهم يسرا وشاروخان وجاي ريتشي، والذين تسلموا جوائزهم في حفل افتتاح المهرجان.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، فوز فيلم "جنائن معلقة" إخراج أحمد ياسين الدراجي بجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل، وهو من إنتاج (العراق، ومصر، وفلسطين، والمملكة المتحدة، والسعودية)، كما فاز الفيلم نفسه بجائزة أفضل إنجاز سينمائي.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو، الفيلم الإيراني "قرية بلا أطفال" لرضا جمالي، وحصل فيلم "حرقة" على جائزتين هما أفضل مخرج إلى لطفي ناثان، وأفضل ممثل لآدم بيسا، وهو من إنتاج (تونس، فرنسا، السعودية)، أما أفضل ممثلة فحصلت عليها عديلة بن ديمراد عن فيلم الأخيرة من (الجزائر، وفرنسا، والسعودية)، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم، إلى الفيلم السعودي "بين الرمال" لمحمد العطاوي.

وفي مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، فاز بجائزة اليُسر الذهبي فيلم "على قبر أبي" لجواهين زنتار من (المغرب، وفرنسا)، وحصل على جائزة اليُسر الفضي فيلم "هل سيأتي والديّ لرؤيتي؟" لمحمد بشير هراوي من (الصومال، والنمسا، وألمانيا).

وفي مسابقة البحر الأحمر لسينما الواقع الافتراضي، حصل على جائزة اليُسر الذهبي الفيلم الألماني "عبر الساحة الرئيسيّة" لبيدرو هاريس، وحصل على جائزة اليُسر الفضي الفيلم الهولندي "يوريديسي" لسيلين ديمن.

وخلال حفل الختام أيضا تم الإعلان عن جائزة الجمهور لأفضل فيلم، وذهبت إلى "العمّة" لهي شومينج من (سنغافورة، وكوريا الجنوبية)، أما جائزة الجمهور لأفضل فيلم سعودي فذهبت إلى "شيابني هني" لزياد الحسيني من (الكويت، والسعودية)، كما فازت السعودية سارة طيبة، بجائزة النجم الصاعد.

وكان قد سبق حفل توزيع الجوائز، عرض فيلم الختام السعودي "طريق الوادي" إخراج خالد فهد، وبطولة حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران.