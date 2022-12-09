رئيس المجلس القيادة الرئاسي اليمني: القمة العربية الصينية فرصة لتحقيق التقدم والازدهار

أكد رئيس المجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي - في كلمته خلال القمة العربية الصينية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياض - على أن القمة تمثل فرصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية لشعوب المنطقة العربية والصينية من خلال صياغة استراتيجية مشتركة للتعاون ورؤى موحدة للسلام المستدام، مؤكدًا اعتزازهم الشديد بالعلاقات التاريخية العربية الصينية.



وثمن العليمي، موقف الصين الثابت والمساند للحكومة الشرعية في اليمن، مجددًا التزام بلاده بموقفها تجاه مبدأ "الصين الواحد".



وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية السانحة بما في ذلك الحزام والطريق والشرق الأوسط الأخضر جنبًا إلى جنب مع مضاعفة جهود صناعة السلام والإبداع والريادة، مشددًا على ضرورة إنهاء النزاعات والحروب في المنطقة وفي المقدمة دفع الميليشيات الحوثية إلى الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية والحيلولة دون التدخل الإيراني في شؤون اليمن.



وشدد على مواصلة العمل معهم من أجل السلام الشامل الذي يستحقه الشعب اليمني، مضيفًا أن هذه القمة يجب أن تكون استجابة واعية لجميع التحديات التي تشهدها المنطقة، معربًا عن أمله في وجود استراتيجية موحدة لمواجهة جميع التحديات المشتركة ودعم الشعب اليمني ومساندة الحكومة الوطنية في مواجهة الميليشيات الحوثية، مؤكدًا دعمهم الثابت تجاه الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.